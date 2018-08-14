Uyuşturucu tacirleri dehşet saçtı! 1’i çocuk 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şığ Maksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu satışı yapan iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Grup arasında yaşanan tartışma sonrası kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekle açılan ateş sonrası saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralanan M.E. (8), Bekir Y., İhsan Y. ile Ali K. ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.