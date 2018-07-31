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Uyuşturucu şüphelisinden polise: Lanet olsun adamım! Bu benim işim

KKTC polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Nijerya uyruklu Mohammad Sani Magaji, enselendi. Magaji, kendisini gözaltına alan polislere, "Lanet olsun adamım. Bu benim işimdir. Her yeri kontrol ettim. Nasıl oldu da sizi göremedim" dedi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:51
Uyuşturucu şüphelisinden polise: Lanet olsun adamım! Bu benim işim

KKTC polisi, uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde ulaştığı bilgi üzerine harekete geçti. Mağusa- Lefkoşa karayolunda önlem alan polis ekipleri, burada yol kenarındaki bir tabelanın altına uyuşturucu bırakıldığını belirledi.

Bir süre sonra kiralık bir araçla gelen Mohammad Sani Magaji bölgenin güvenlik olup olmadığını kolaçan etmek için birkaç tur attı. Herhangi olumsuz bir duruma rastlamayan Magaji uyuşturucu dolu poşeti alırken, suçüstü yakalandı.

Poşette, 135 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Magaji, kendisini gözaltına alan polislere, "Lanet olsun adamım. Bu benim işimdir. Her yeri kontrol ettim. Nasıl oldu da sizi göremedim" dedi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:51
  1. kktc
  2. uyuşturucu operasyonu

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