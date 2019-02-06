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Uyuşturucu şüphelisi: Ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek" dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:57
Uyuşturucu şüphelisi: Ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği Ahmet K.'yi, evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile otomobil kumandası şeklindeki hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet K. adliyeye sevk edildi. Ahmet K., adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:57
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. uyuşturucu operasyonu

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  • aliali25 dk önce
    Suudide ve iranda olacaktinki gülmeyiz o zaman anlardin

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