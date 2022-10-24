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Aktüel "Uyuşturucu" suçundan aranan kadın yakalandı
Aktüel

"Uyuşturucu" suçundan aranan kadın yakalandı

Kayseri'de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 22:40:00 -
"Uyuşturucu" suçundan aranan kadın yakalandı

Kayseri'de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen E.H'nin üst aramasında, alüminyum folyoya sarılı ve plastik kutu içerisinde 21.88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışma kapsamında yakalanan E.K. isimli kadının ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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