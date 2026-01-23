  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epsten’in adasını aratmıyor! Ekrem’in tecavüz kreşleri kapatılsın AB ile ABD arasında büyük sürtüşme! Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay Özel yalan makinası CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı! Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi! 3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı
Gündem Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 zanlının uyuşturucu testi pozitif, 5'inin negatif çıktı. İşte ayrıntılar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan toplam 19 şüpheliye ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.

Bu kapsamda, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ile Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

 

Şüphelilerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ'ın sonuçları ise negatif çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında
Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Acun medya yöneticisine yakalama kararı
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Acun medya yöneticisine yakalama kararı

Gündem

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Acun medya yöneticisine yakalama kararı

Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!
Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

Gündem

Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

Bu işin üstüne gidilsin, uyuşturucu kullanmayan oyuncuya iş yok! Uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Ünlü isimler kıskıvrak yakalandı!
Bu işin üstüne gidilsin, uyuşturucu kullanmayan oyuncuya iş yok! Uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Ünlü isimler kıskıvrak yakalandı!

Gündem

Bu işin üstüne gidilsin, uyuşturucu kullanmayan oyuncuya iş yok! Uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Ünlü isimler kıskıvrak yakalandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

içlerinde türk varmıdır acaba ::))

sizce varmıdır türk olan isim ad olabilir ama aslına bakmak lazım değilmi ::))
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise ..
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık..
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk "MOSSAD ajanına" suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı
Gündem

Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı

İstanbul Sarıyer’de Filistinli bir iş insanının ofisine gizlice giren ve MOSSAD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan İsrail asıllı Türk şa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23