Uyuşturucu sabıkalısı Ezhel'den Euorovision çıkışı!
Şarkılarında gençleri uyuşturucuya özendiren Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu'ndan tepki çeken bir Eurovision çıkışı geldi.
Yeniakit.com.tr
Uyuşturucu madde kullanmak suçundan sabıkalı Ercan İpekçioğlu'ndan Türkiye'nin çekildiği Eurovision'a ilişkin bir çıkış geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ezhel lakaplı İpekçioğlu, "Size Eurovision’da birincilik vadediyorum" dedi.
İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucuya özendirmek ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından yargılanıp, 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hemen her şarkısında uyuşturucu sözleri bulunan, sığındığı Yunanistan'da halkın yüzde elliden fazlasının oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı'na çirkin sözler sarf eden, terörle mücadele operasyonlarına yönelik millilikten uzak ifadelerle TSK'yı hedef alan Ezhel'in Eurovision çıkışı sosyal medyada tepki çekti.