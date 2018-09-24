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Uyuşturucu partisine polis baskını! Suçüstü yakalandılar

İstanbul'un Kartal ilçesinde Mobil Park polisleri, ilçedeki denetimler sırasında aracını aradıkları 2 şahsın üstünde 7.5 gram bonzai ele geçirdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:41
Uyuşturucu partisine polis baskını! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, 20 Eylül günü kartal'da yapılan denetimler sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde bulunan E.A 36, E.Ü 28 isimli şahısların üzerinde 7.5 gram bonzai ele geçirdi.

Operasyonu genişleten ekipler, şahısların uyuşturucuyu temin ettikleri 2 adrese de baskın düzenledi.

Adreslerden birine giren polis uyuşturucu partisi ile karşılaştı..

Uyuşturucu satışı yapan D.A 22 ile şaşal olarak tabir edilen pet şişe düzeneğinden uyuşturucu kullanan D.H.B. (29), H.Y. (20) B.H. (21) ve ile H.G isimli yaşı küçük olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 474,8 gram bonzai ve 2 bin 405 TL para ele geçirdi. Evdeki düzenek ise dikkar çekti.

19 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNDU

Uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, parada sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtecilik konularından olmak üzere toplamda 19 ayrı suçtan kaydı bulunan D.A isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan 21 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

SAVCILIK YAŞI KÜÇÜK OLAN ŞAHSI SERBEST BIRAKTI

E.A,E.Ü,D.H.B,H.Y,B.H, isimli şahıslar ile H.G isimli yaşı küçük olan şahıs hakkında “uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adliye ye sevk edildi ancak savcılık tarafından serbest bırakıldılar.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:41
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