Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Acun medya yöneticisine yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan geniş çaplı "uyuşturucu" soruşturmasında yeni bir perde açıldı.

Acun Medya’nın önemli isimlerinden ve Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontuç, ünlü isimlerin adının geçtiği dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla yer aldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri, yapılan incelemeler ve toplanan deliller ışığında Yontuç hakkında resmi yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

 

Operasyonun detayları netleşirken, emniyet güçlerinin Yontuç’un adreslerine baskın düzenlediği ancak ünlü yapımcının izine rastlanamadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde Esat Yontuç’un bir süre önce yurt dışına çıktığı ve henüz Türkiye'ye giriş yapmadığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında uyuşturucu ticareti veya kullanımıyla ilgili ciddi iddiaların yer aldığı belirtilirken, Yontuç’un görüldüğü yerde gözaltına alınması için havalimanları ve sınır kapılarına gerekli bildirimler yapıldı.

 

