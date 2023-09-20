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Yerel Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 17:58:00 - 2023-09-20 18:00:32

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı.

1 asker şehit oldu

Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yorumlar

AKINCI

Neden sag yakalıyorsunuz Firavunun neferini. Allah duşmanını Peygamberinin Hadisine nail olmus Turk neslini bozan Firavunu sag yakalamak ihanettir leşini getirin.... Yaşasın Cehennem Piyasa şeytanlarına..Sabır Savaş Adım Musluman..

Cuma Aktaş

o o..... sağ yakalamayacağınızı umut ediyorum. Bu namussuzların elini kolunu sallayarak gezdiğini bilmek bile bizi yeterince kızdırıyor.
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