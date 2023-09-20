Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 asker şehit 2 asker yaralı
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı.
1 asker şehit oldu
Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu.
Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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