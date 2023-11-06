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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-11-06 10:12:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen 2 araç ve araçtaki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 82,55 gram metamfetamin, 2,30 gram bonzai, 0,70 gram kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Z. ve M.A. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanma suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, U.Ç. ve M.Ş. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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