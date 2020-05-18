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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:29:48 -
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları ihbarı üzerine Ayhan Gökhan A. ve Gökalp Ç. yakalanırken adreste 30 gram eroin, 46 uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 380 lira ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Polis, şüpheli Gökalp Ç'nin uyuşturucu maddeleri Ali Osman Z. (22) ve Sinan G'den (37) temin ettiği bilgisi üzerine adı geçen şüpheliler de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçede aynı gün bekçiler de Zekeriya K. (26) ve Sinan K.'yi uyuşturucu saklarken yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan K. serbest bırakılırken Ayhan Gökhan A, Ali Osman Z. ve Zekeriya K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinan G. ve Gökalp Ç. tutuklandı.

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