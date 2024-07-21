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Yerel Uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 12:27:00 -
Uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Aydın'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma koordinesinde uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada E.Y., E.A., İ.A., Ç.B., E.E., R.E., H.E.O., K.T.Y. ve U.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca İncirliova ilçesinde Ç.B. isimli şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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