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Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulalayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

İstanbul Sancaktepe’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:17:49 -
Uyuşturucu maddeyi çatı katına zulalayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

İstanbul Sancaktepe’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu maddenin çatı katına gizlendiği ortaya çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilçeye bağlı Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi üzerindeki bir evde uyuşturucu madde saklandığı yönünde bilgi alındı.


Tespit edilen eve önceki gün operasyon düzenlendi. Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda Mustafa Enes K. (28) ve Uğur Y. (27) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve evin çatı katında yapılan aramalarda, 365 gram skunk maddesi, 35 gram Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait mermiler, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 695 lira para ele geçirildi.


Baskında yakalanan şahısların, uyuşturucu maddeleri evin çatı katına zulaladıkları ortaya çıktı.


Gözaltına alınıp sorgulanan 2 şüpheli, dün adliyeye sevk oldu. Zanlılar, sevk edildikleri adli


makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diğer yandan, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon polis kameralarına da yansıdı. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çatı katında arama görüntüleri yer aldı. Aramalarda, uyuşturucu maddelerin çatı katına gizlendiği görüntüler yer aldı.

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