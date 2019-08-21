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Uyuşturucu madde satan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Balıkesir polisi uyuşturucu madde satıcısı yabancı uyruklu F.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:40
Uyuşturucu madde satan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Balıkesir polisi uyuşturucu madde satıcısı yabancı uyruklu F.P.’nin evine operasyon düzenledi. Polis evde yaptığı aramada afyon sakızı, esrar ve kenevir maddesi buldu.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu F.P.’nin ikametine uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kenevir bitkisi yetiştirdiği iddiası üzerine baskın yaptı. Şüpheliye ait ikamet aramasında 6,52 gram Afyon sakızı, 13,51 gram esrarve 1 kök kenevir bitkisi ile birlikte bu ticaretten elde edildiği değerlendirilen 5 bin 240 TL. ve 50 Euro para ele geçirdi. Gözaltına alınan F.P adliyeye sevkedildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:40
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