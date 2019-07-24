Uyuşturucu kullanan ve satan 13 kişi yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 5'inin işlemleri devam ediyor.
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