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Uyuşturucu kullanan genç köprüden düştü!

İzmir'e bağlı Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 17 yaşındaki genç, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düşerek ağır yaralandı.

14 Ağustos 2018 Salı 08:31
Uyuşturucu kullanan genç köprüden düştü!

Olay İzmir'in Konak ilçesinde bugün saat 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan 17 yaşındaki M.Ö., uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu sırada yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç, yardım çığlıkları atmaya başladı. Bu sırada devriye atan bekçiler, gencin sesini duyarak olay yerine intikal etti. Bekçilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen 112 ekipleri, gence ilk müdahalede bulundu. Yüksekten düşme sonucu ayağı kırılan ve başından yaralanan M.Ö. ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 08:31
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