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Aktüel Uyuşturucu ile yakalanmışlardı... CHP'li torbacılar hakkında yeni gelişme
Aktüel

Uyuşturucu ile yakalanmışlardı... CHP'li torbacılar hakkında yeni gelişme

CHP'ye ait minibüste uyuşturucu madde ile yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, savcılığın itiraz etmesi üzerine tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 19:45:00 -
Uyuşturucu ile yakalanmışlardı... CHP'li torbacılar hakkında yeni gelişme

 

31 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.

Uyuşturucu ticaretinden kayıtları var

Aracın CHP Osmaniye İl Teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık’ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları olduğu öğrenildi.

Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık adli kontrol şartıyla olay günü serbest bırakılmıştı.

İtiraz üzerine tutuklandılar

Soruşturmayı yürüten savcılık Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık’ın serbest kalmasına itiraz etti. Bugün yeniden gözaltına alınan Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, çocuklarının CHP’ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmalarının ardından görevinden istifa etmişti.

 

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