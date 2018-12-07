Uyuşturucu çetesinden akılalmaz uygulama! Kokain ve afyonu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda halı ve tekstil ürünlerine kokain ve afyon sakızı emdirerek Avrupa ve ABD'ye gönderen şebeke çökertildi.

Şebekenin depo olarak kullandığı lüks daireye baskın yapan polisler yüklü miktarda kokain ve afyon sakızı emdirilmiş tekstil ürünü ve halı ele geçirdi.