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Dünya Uyuşturucu baronu hapis sonrası Kırmızı bültenle aranıyordu: Polislere yenik düşen 'Kara Mamba' yakalandı!
Dünya

Uyuşturucu baronu hapis sonrası Kırmızı bültenle aranıyordu: Polislere yenik düşen 'Kara Mamba' yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-17 19:38:00 - 2023-09-17 19:46:58
Uyuşturucu baronu hapis sonrası Kırmızı bültenle aranıyordu: Polislere yenik düşen 'Kara Mamba' yakalandı!

H15 Eylül'de cezaevinden çıkan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yurt dışına kaçmaya çalışırken Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Bignan çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın 13 Haziran Salı günü Isparta'da yakalanarak tutuklanmıştı.

15 Eylül Cuma günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Evinden çıkan Bignan hazır bekleyen araçla kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı. Yeniden gözaltına alınan Bignan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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