  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şırnak'tan petrol fışkırıyor: Bir ilimizde daha yeni petrol umudu yeşerdi!

BAE'den İsrail'in talebine cevap: Zelenskiy'den isteyin

Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler

Katar'da Blinken'dan İsrailli aşırı sağcı bakanlara tepki: 'Gazzeliler zorla göç ettirilemez

Fransa'yı sarsan karar! İstifasını duyurdu

Hollanda istihbarat çalışanı: 2007'de İran'da nükleer tesise sabotajda çok büyük rol aldı! Paylaşım ortalığı karıştırdı

ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

RTÜK'ten sevindiren haber: Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırıldı!

Rusya, Türkiye'den almaya başladı: Türkiye, Rusya'ya yumurta gönderecek! Türkiye'ye mesajı

Türkiye'deki operasyonları durduruldu mu? Chery Türkiye'den flaş açıklama
Dünya Uyuşturucu baronu cezaevinden kaçtı
Dünya

Uyuşturucu baronu cezaevinden kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 03:24:00 -
Uyuşturucu baronu cezaevinden kaçtı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Jose Adolfo Macias Villamar, kayıplara karıştı.

Ekvador’da Los Choneros çetesinin lideri “Fito” lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, tutuklu bulunduğu Guayaquil’deki cezaevinde kayıplara karıştı.

Güvenlik güçleri, kaçtığı düşünülen Villamar’ın bulunması için cezaevinde ve çevresinde geniş çaplı operasyon başlattı. Devlet Başkanlığı sözcüsü Roberto Izurieta yaptığı açıklamada, 3 binden fazla kişinin operasyonda yer aldığını belirterek, “Kolluk kuvvetlerinin cesareti ve kararlılığından dolayı minnettarız" dedi.

Jose Adolfo Macias Villamar 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve cinayet gibi çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'ya yönelik suikastın şüphelisi olarak görülen Fito, Ağustos ayında büyük bir operasyonla yüksek güvenlikli La Roca cezaevine nakledilmişti.

Örgüt lideri Eylül ayında mahkeme kararıyla Guayaquil'deki bölge hapishanesine geri gönderilmişti. Villamar’ın lideri olduğu Los Choneros çetesinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve ülkedeki ana hapishaneleri kontrolünde tuttuğu biliniyor.

Temmuz ayında Guayaquil şehrindeki ülkenin en büyük cezaevi Litoral’de mahkumlar arasında yaşanan kavganın ardından çıkan isyanda 31 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador'daki kalabalık cezaevlerinde rakip suç örgütleri arasında çıkan çatışmalarda, 2021'den bu yana 400'den fazla mahkum öldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23