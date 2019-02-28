Uyumsoft’tan eğitim atağı

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) uluslararası öğrencilerin staj programları için işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol ile İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı (OIC Intern) kapsamında Türkiye’de bilgisayar, endüstri, işletme, matematik mühendisliği gibi alanlarda yükseköğretim eğitimi alan uluslararası öğrencilere, her sene karşılıklı görüşmeler ile belirlenecek olan kontenjan oranında, Uyumsoft’ta staj imkânı sağlanacaktır. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder, “Düzenli olarak her yıl yürütülen ve 2018 yılında 10.’nu düzenlediğimiz Uyum Akademi Yaz Staj Okulumuzda, geçtiğimiz yıl 60’ın üzerinde mühendislik bölümü öğrencileri stajlarını yaptılar. Yaz staj okulumuza katılan öğrencilere, hem pratik yaşamın incelikleri gösterilirken; hem de teorik eğitimler verilmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın bünyesinde yürütülen staj olanakları ile Uyumsoft Yaz Staj Okulu olanaklarının bir araya getirilmesi neticesinde, daha fazla öğrenciye staj yapma imkânı sunabileceğiz’’ diye konuştu.