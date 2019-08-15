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Uyumadan önce bir avuç kiraz yerseniz; bakın neler oluyor?

Yatağa gitmeden bir saat önce 10-15 adet kiraz yerseniz; bu durum vücudunuzu sandığınızdan çok fazla etkiler. İşte, uyku öncesi tüketilen kirazın faydaları!

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:22
Uyumadan önce bir avuç kiraz yerseniz; bakın neler oluyor?

Doğada bulunan neredeyse her şey sağlık için son derece faydalıdır. Elbette hangi ürünü hangi sorun için kullanılacağını bilmek son derece kıymetli. Unutmayın ilaç sanayi de doğanın faydalarından yararlanıyor. Bu demek değil ki; ilaç kullanmayın. Mutlaka yaşadığınız bir hastalıktan uzmanınız belirttiği ilaçları kullanarak kurtulabilirsiniz. Ancak hastalıklara davetiye çıkarmamak için doğanın sunduklarından yararlanabilirsiniz.

Uyku sorununa çözüm

Kimi yorgunluktan kimi ise zihnini kemiren sorunlar nedeniyle uykuya hızlıca dalamaz. Şayet önemli bir sağlık sorununuz olmadığı halde uykusuzluk problemi yaşıyorsanız; bir avuç kiraz işinize fazlasıyla yarayacaktır.

Bir saat önce

Yatağa uzanmadan yaklaşık bir saat önce 10-15 adet kiraz yiyebileceğiniz gibi bir bardak kiraz suyu da içebilirsiniz. C vitamini, lif, potasyum ve manganez yönünden zengin olan kiraz ayrıca iyi bir antioksidan ve anti-enflamatuar bileşikleri içerir. Anti-enflamatuar bileşikler ve melatonin içeriği için kiraz uykuya geçiş süresini en aza indirir. Bu nedenle kaliteli bir uyku için mutfağınızdan kirazı eksik etmemeniz gerektiğini zihninizin bir yerine not edin.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:22
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