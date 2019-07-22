Uyuduğu damdan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da evlerinin damında uyurken beton zemine düşen 1,5 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Müdahaleler yetersiz kaldı Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin damında uyurken beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.