Uysal’ın itirazı belediyeye 287 milyon kazandırdı

İstanbul Yeni Havalimanı’nın “Bagajlı Lüks Taşımacılık Toplu Ulaşım İhalesi”, İETT’nin Beyoğlu Tünel’de bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. İhalede, Sarılar İnşaat AŞ, Bursa Belediyesi’nin firması Burulaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi Otobüs AŞ yarıştı. 702 milyon tahmini bedelden çıkılan ihalede Otobüs AŞ, 755 milyon 820 bin liralık teklifle, ihaleyi kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “kamu yararı olmadığı” gerekçesiyle önceki ihaledeki 468 milyon TL’lik teklifi onaylamamıştı.