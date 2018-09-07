Uysal, 'Sıfır Atık' için 'Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'ni tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Müdürlüğü ve İBB İştiraki İSBAK, “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri” pet ve metal şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor ve karşılığında İstanbulkart’a kredi yüklüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, akıllı konteynere atık şişe atan vatandaşların İstanbulkart’larına belli bir miktar bakiye kazandıracak çevreci projeyi basına tanıttı. Saraçhane’deki belediye binasında düzenlenen programda İBB bürokratları ve basın mensupları da yer aldı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sıfır atık projesi kapsamında çöplerin toplanırken ayrıştırılması için önemli bir çalışma başlattıklarını belirterek, akıllı konteyner projesinin, pet şişe ve metal kutuların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasıyla ilgili bir sistem olduğunu söyledi.

“Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri” projesinin, Türkiye’de ilk defa 2013 yılında başkanı olduğu Başakşehir Belediyesi ile gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Mevlüt Uysal, “Başakşehir Belediyesi olarak Türkiye’de ilk defa evsel atıkların yer altı konteynerinde toplamıştık. Ayrıca dünyada ilk defa konteynerlerin içinde ne kadar çöp biriktiğini belediyeden yada çöp toplama araçlarından takip etme sistemini başlatmıştık” dedi.

İBB olarak da Türkiye’de ilk defa, bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bir sistemi İstanbul’da oluşturduklarını ifade eden Mevlüt Uysal, projenin; doğada kaybolmayan, insan sağlığı adına muhakkak geri dönüşümünün sağlanması gereken pet ve metal şişelerin ekonomiye kazandırılmasına çok önemli bir katkı sunacağını söyledi.

PROJE SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Projeye sosyal medyada ve haberlerde verilen desteğin kendilerini sevindirdiğini ve ümitlendirdiğini belirten Başkan Mevlüt Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemizde geri dönüşüm kültürünün gelişmesi hepimizin görevi ve bu çalışmanın buna çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Önce sosyal medyadan duyurduğumuz bu çalışmanın kabullenilmesi ve beğenilmesi bizi çok heyecanlandırdı. Ülkemiz genelinde başlatılan sıfır atık projesinin başarıya ulaşması adına da çok ümitlendirdi. Görüyoruz ki bütün milletimiz bu projeye sahip çıkıyor. Sosyal medya üzerinden destek veren ve haber yaparak desteğini esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden desteğini esirgemeyen ve aynı zamanda ‘Sıfır Atık’ projesine hamilik yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye canı gönülden teşekkür ediyorum.”

ÇEVRECİ PROJE İSTANBUL’A ÖNEMLİ EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Uysal, üretilen çöplerin bir müddet sonra insanlığın başına bela olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu; “Buna ülke ve insanlık olarak çok ihtiyacımız var. Geri dönüşümle hem gelecekte hayatımızı olumsuz yönde etkileyecek birçok şey engellenmiş olacak. Hem de ekonomik olarak İstanbul’a ve ülkemize çok önemli bir katkı sağlayacak. Akıllı konteynerin önümüzdeki yıllarda ülkemizin her tarafında hizmet verecek bir proje olduğunu düşünüyorum.”

HER ATIK İÇİN İSTANBULKART’A BAKİYE YÜKLENECEK

Atık, akıllı konteynere atıldığında makine üzerinden İstanbulkart’a bir bakiye yükleneceğini ve yüklenen bu paranın başta ulaşım olmak üzere İstanbulkart’ın geçerli olduğu her yerde kullanılabileceğini açıklayan Uysal, “Atıkları makineye atan ve İstanbulkart’ına para yüklenen herkesi takip eden bir sistemimiz de var. Haftada, ayda ve toplamda kaç adet atık atıldığını takip edeceğiz. Onlara İBB hizmetlerinden öncelikli yada indirimli istifade ettirme çalışmamız da olacak. Örnek olarak; 50-100 pet şişe atanlar Şehir Tiyatroları’ndan ücretsiz bilet alma, sosyal tesislerden indirimli yemek yiyebilme gibi imkanlara kavuşacaklar” diye konuştu.

ÖNCELİK OKULLAR VE METROLAR

Akıllı dönüşüm konteynerinin tamamen yerli ve milli bir proje olduğunun altını çizen Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti; “Makineyi dizayn eden, yazılımını yapan bizim belediye iştirakimiz olan İSBAK AŞ. Şu anda 10 akıllı konteyner hazır. Bir ay içerisinde 100 makinemizi hazırlamış olacağız. Ülkemizde bu kültürü yaygınlaştırma ve benimsetme adına öncelikle pilot olarak seçeceğimiz okullara ve yoğun geçişlerin olduğu metro istasyonlarımıza koyacağız. Bu kültürü sahiplenme adına nasıl pet şişeleri akıllı konteynere atanlara teşviklerimiz olacaksa, konteynerleri koyacağımız okullara yönelik ayrıca ödüllendirme çalışması da yapacağız.”

Akıllı konteynerlerin sıfır atık projesine önemli bir katkı sunacağını belirten Uysal, “Şu anda alüminyum ve pet şişeleri toplayabiliyoruz. Geri dönüşümü muhakkak yapılması gereken cam ve atık pillerin de bu makinelerde toplanması için çalışma yapıyoruz” dedi.

Bütün İstanbul’a hitap eden projeyle, özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci kazandırılması amaçlanıyor. Kaynakta ayırma yöntemi ile atık yönetim sisteminin omurgası oluşturulacak. Atık geri kazanımının başlangıç ayağı oluşturularak ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Yerli ve milli tasarım ve üretim ile yurt dışına kaynak çıkışı engellenecek.

UYSAL “AKILLI KONTEYNER”İN ÇALIŞMASINI UYGULAMALI GÖSTERDİ

Konuşmasının ardından akıllı konteynerin başına geçerek nasıl çalıştığını anlattı. Başkan Mevlüt Uysal; toplanan pet ve metal atıkların İSTAÇ tarafından makineden alındıktan sonra kolayca ayrıştırıldığını belirtti.

Akıllı konteyner projesinin çok iyi yürümesi için İBB olarak çok iyi takibini yapacaklarını ifade eden Uysal, “Vatandaşlarımızdan da dolu şişelerin makineye atılmaması veya farklı malzemeler atılmaması konusunda destek bekliyoruz. Makine de dolu şişeyi ve farklı malzemeyi tanıyor ve iade ediyor. Bu konteynerlerin ileride sadece kamu alanlarında değil özel marketlerde bile kullanılmasıyla çok ciddi bir geri dönüşüm sağlayacağımızı, insanlığın geleceği adına ciddi bir problemi problem olmadan en başından çözeceğimizi ve ülkemizin ekonomik olarak çok ciddi bir kazanç sağlayacağını ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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