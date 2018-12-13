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Uykusuzluk şişmanlatıyor

Hekimler kronik uykusuzluğun yani “insomnia”nın insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini, aşırı şişmanlığa, kalp hastalığına ve ağır depresyona yol açabileceğini söylüyorlar.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:11
Uykusuzluk şişmanlatıyor

İnsomnia ya da uyuyamama hastalığı, bir uyuma sorunudur. Uykuya dalamama, ya da gece boyunca sürekli uyuyamama sorunlarını barındırır. Hastalar genel olarak, gözlerini birkaç dakikadan fazla kapalı tutamamaktan ya da yatakta bir o yana bir bu yana dönerek uyuyamamaktan yakınırlar.

Bazıları, gece uykuya dalmakta zorlanır. Diğerleriyse gece boyunca uyuyamamaktan şikayetçi. Bazı hastalarsa sabah uyandıklarında hâlâ kendilerini dinlenmiş hissedemediklerini söyler.

Uykusuzluk hastalığına uzun vadeli bir tedavi yöntemi bulmak zor. Birçok hasta, uyku haplarına bağımlı hale gelirken bu ilaçlar, bir süre sonra etkisini yitiriyor.

İnsomnia birkaç geceden fazla uzun sürerse, kronik bir hastalığa dönüşerek uyuma eksikliği doğrultusunda oldukça zararlı olabilir. İnsomnia doğal uyuma dengesini bozar ve tamiri oldukça zor olabilir. İnsomnia hastaları genel olarak öğleden sonra ya da akşama doğru kısa süreli uyudukları için, geceleri de uyumakta zorluk çekerler. Bazıları da vücutlarını limitlerinde kullanmaya çalışırlar. Bu da çok mühim fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açar.

İnsomnia ayrıca birçok ilacın yan etkisi olarak, stres sebebiyle ya da duygusal, fiziksel ve zihinsel sorunlar doğrultusunda da oluşabilir.

İnsomnia'dan kurtulmak için uyku haplarının yanı sıra kediotu gibi bir takım bitkilere de başvurulabilir.

Geleneksel yöntemlerin başında, uyumadan önce sıcak süt içmek; uyanır uyanmaz sıcak bir duş almak, öğlen egzersiz yapmak, öğlen yemeğinde bol yemek yemek, akşam yemeğinde az yemek yemek ve erken yatmaya çalışmak gelir.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:30
  1. uykusuzluk
  2. uykusuzluğun zararları

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