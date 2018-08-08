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Uykuda titreme neden kaynaklanır?

Uykuda titreme çocuklarda görülebileceği gibi yetişkinlerde de görülebilir. Dikkate alınması gereken bir rahatsızlıktır.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:06
Uykuda titreme neden kaynaklanır?

Uykuda titreme, özellikle çocuklarda karşılaşılan problemlerden biridir. Eski zamanlarda olduğu gibi günümüzde de karşılaşılan bu gibi durumların birçok zaman nedeni bulunabilse bile bazen yapılan araştırmalara göre uykuda titreme rahatsızlığının nedeni bulunamamaktadır.

Bu durum kişinin vücut ısısı ya da odanın sıcaklığının normal olmasına rağmen insanlarda karşılaşılabilen bir durumdur. Bu nedenle genellikle kişilerde bulunan bir sağlık probleminden kaynaklanarak ortaya çıkar. Uyku sırasında meydana gelen titreme, bazen çok ciddi bir şekilde hızlanarak korkutucu bir hal alabilir. Bu durumlarda bu kişilerin kesinlikle tedavi edilmesi gerekmektedir.

Birçok kişi uykuda titreme rahatsızlığını dikkate almaz ve bir doktora gitme gereksinimi bile duymazlar. Bu gibi durumlarda kişiler ileri ki zamanlarda çok daha önemli problemlerle karşılaşarak boşu boşuna daha zor tedavilere maruz kalırlar. Uykuda titreme çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de karşılaşılan rahatsızlıklardan biridir. Özellikle kollarda, ellerde ve bacaklarda meydana gelen titreme problemi bazen camın açık olmasına bazen ise klimaların açık kalmasına bağlı olarak da görülebilir. Uyumayan kişiler için oda sıcaklığı normal olsa bile aslında uyuyan insanların sıcaklığa daha fazla ihtiyacı vardır. Bu nedenle uykuda titreme sorun olan insanların öncelikle bu gibi etkenleri dikkate alarak sorunları çözmeye çalışması gerekmektedir. Eğer bu durumlara rağmen titreme iyileşme göstermiyorsa daha fazla zaman kaybetmeden uzman bir doktora gitmek gerekmektedir.

UYKUDA TİTREME NEDEN KAYNAKLANIR?

Psikolojik etkenler: Genellikle kişinin gün içerisinde aşırı bir şekilde heyecanlanması, aşırı bir şekilde korkması ve buna benzer aşırı duygular yaşaması durumunda uykuda titreme olarak kendini gösterebilir. Bu durum özellikle çocuklarda en küçük şeylere bile aşırı duygular beslemeleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

UYKUDA TİTREME

Aşırı stres: Psikolojik etkenlerden biri ise kişide meydana gelen aşırı stres durumlarıdır. Özellikle yoğun iş hayatı ve eğitim hayatı kişilerde bu duyguların artmasına yol açarak uykuda titreme rahatsızlığına sebeb olur.

Panik atak: Çok sık karşılaşılan bir hastalık olan panik atak hastalığı insanlarda yoğun bir şekilde korku ve endişenin bir araya gelmesiyle oluşan bir kriz halidir. Diğer hastalıklarda meydana gelen krizler kadar olmasa bile oldukça ciddi olan bu krizler yeni çağın hastalıklarından biridir. Panik atak krizinin kişinin uykusunda tutması durumunda aşırı bir şekilde titreme rahatsızlığı ortaya çıkar.

Sinir ve Kas rahatsızlıkları: Kimi zaman insanların bedense olarak aşırı yorulmaları ya da aşırı çalışmaları durumunda kaslar istemsiz olarak çalışarak kasılmalara neden olur. Bu kasılmalar ise kişinin uykusunda ciddi bir titreme şeklinde anlaşılabilir. Yorgunluk nedeniyle meydana gelen titreme rahatsızlığı, genellikle kısa süreli olarak ortaya çıkmaktadır ve kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

Yukarıda belirtilen üç neden insanlarda çok sık karşılaşılan uykuda titreme nedenlerindendir. Uykuda titreme rahatsızlıkları ilerlediği zaman çok daha büyük tedavilere ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı bu rahatsızlığın geciktirilmeden önlenmesi gerekmektedir. Bunun için doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Doktorunuza başvurmadan önce siz uyurken bir kişinin sizi gözlemlemesini isteyerek meydana gelen durumların doktora anlatarak daha kolay bir teşhis koyabilirsiniz. Bununla birlikte gün içerisinde vücudunuzda meydana gelen belirtileri ortaya çıkararak yine teşhisin konulmasında yardımcı olabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki teşhis konulmadan herhangi bir tedavi yapılamaz.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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