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Sağlık Uyku sorunu yaşayanlar buraya! İşte 11 saniyede mışıl mışıl uyuma yöntemi
Sağlık

Uyku sorunu yaşayanlar buraya! İşte 11 saniyede mışıl mışıl uyuma yöntemi

Gece başınızı yastığa koyduğunuzda bir türlü uykuya geçememek insanı çileden çıkartıyor. Uyku problemi yaşayanlar gün içinde yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar yaşıyor. Eğer siz de uyumakta güçlük çekiyorsanız bir de 11 saniyede uyuma yöntemini deneyin. İşte 11 saniyede uyuma yöntemiyle ilgili merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2022-10-16 11:05:00 - 2022-10-16 11:56:11
Uyku sorunu yaşayanlar buraya! İşte 11 saniyede mışıl mışıl uyuma yöntemi

Kaliteli bir uyku, sağlıklı beden ve zihin sağlığının olmazsa olmaz bir parçası. Gün içinde yeteri kadar enerji sarf edebilmek için uyuyup dinlenmemiz gerekiyor. Ancak kimi insanlar gece uyurken uykuya dalmakta güçlük çektiği için bunu başaramıyor. Uykuyu düzgün alamamak gün içinde kendimizi yorgun ve halsiz hissetmemize, dikkat eksikliğine yol açabiliyor. 11 saniyede uyuma yöntemi uykusuzluk sorununu ortadan kaldıracak gibi görünüyor...

11 saniyede uyuma yöntemi nedir?

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların sağlıklı, doğal gıdaya, kaliteli suya erişme imkanı her geçen gün zorlaşmaktadır. Musluktan akan suyu bugün tüketmek imkansızdır. İçme suyunu satın almak zorunda kalan çağın insanı kaliteli hava da soluyamamaktadır.

Sağlıklı oksijen bulamamak yani sağlıklı hava soluyamamak ciddi bir sağlık sorunudur. Bir de stresli yaşam biçimi "uykuya geçememek, uyuyamamak" gibi başka bir soruna da zemin hazırlamaktadır. Oysa yorucu bir günün ardından ancak kaliteli bir uyku insanın vücudunun yeni güne hazır olmasına olanak sağlar. Uyuyamamak, sağlıklı bir uykuya dalamamak pek çok nedenden kaynaklanabilir. Uykusuzluğun bazı sebepleri şunlar olabilmektedir:

- Gün içerisinde aşırı kafein tüketimi.

- Uykuya dalınacak odanın ısısının uygun olmaması. Aşırı soğuk veya aşırı -sıcak bir yatak odasında uyumak güçleşir.

- Uyku için seçilen ortamın sessiz bir ortam olmaması ya da dış etkenlerden kaynaklanan gürültü ve ses.

- Gün içerisinde yaşanan stresli durum ve olayların etkisinden kurtulamamak.

11 saniyede uyuma yöntemi nasıl uygulanır?

Dünyada milyonlarca insanın uyku problemi olduğu bilinmektedir. Çeşitli yöntemleri deneyerek bu sorununu aşmaya çalışan insanların son zamanlarda işittikleri "11 Saniyede Uyuma Yöntemi" de uygulanabilir bir başka yöntemdir. 11 saniyede uyuma yöntemini denemek isteyen kişiler için aşama aşama bu yöntemin uygulama şeklini açıklayalım:

- Öncelikle en sevdiğiniz uyuma pozisyonunuzu alın. Sonra vücudunuzu gevşetin.

- İkinci aşama "yüzün gevşetilmesi"dir. Alın, çene bilhassa gevşetilmelidir.

- Gözlerin rahatlatılması en önemli kısımdır. Hafif kapalı gözlerinizin boş boş baktığını hayal edin.

- Dördüncü aşama ise kafanızda hiçbir şey hayal etmeyin, hatta düz siyah ir duvar hayal edin. Tüm bu aşamaları uyguladığınızda 11 saniye içerisinde uyuduğunuzu göreceksiniz.

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