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Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez
Gündem Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez
Gündem

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Yeniakit Publisher
2023-09-14 14:26:00 - 2023-09-14 15:04:11
Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Cumhurbaşkanı olarak gece uykum 5 veya 6 saat. Aksi takdirde bu devlet yürümez." dedi. .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Pratikle takviye edilmiş olsa da kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. Her mesleğin asıl incelikleri görev esnasında öğrenilir. Sizler de iyi, başarılı, ismiyle müsemma mülki idari amir olmayı inşallah vatanımızın dört bir köşesinde vazife yaparken öğreneceksiniz.

Başarılarınızla hep ailenizi gururlandırdınız, bundan sonra da devletin yüz akı olacaksınız.

Hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gidiyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kariyer olarak bu mesleği seçtiğinize göre şunu iyi biliyorsunuzdur; Kaymakamın mesaisi, gecesi-gündüzü, tatili ve hafta sonu olmaz.

Cumhurbaşkanı olarak gece uykum 5 veya 6 saat. Aksi takdirde bu devlet yürümez.

Adınız her zaman efsane kaymakam ve vali olarak anılsın. Sizden sonrakilere örnek gösterilen bir kaymakam olun. Halktan kopuk bir yönetici profilini biz reddediyoruz. Devlet ile millet arasında aşılmaz duvarlar ören vesayetçi anlayışı kabul etmiyoruz.

Terörist müsveddesi

Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi devlet olarak vereceğiz.

Sosyal medyada örgütlenen üç beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız."

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Yorumlar

krch

Öyle diyorsunuz da 16 milyon emekliyi ve asgari ücretle çalışanları görmezden geldiniz. Bütçe de para yoksa hiç kimseye vermeyin. Varsa eşit şekilde tüm kesimlere dağıtın. 21 yılın ardında büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Kim doğru söylüyor kim yanlış anlayamıyorum

ali

'bu devlet yurumez' dedi. hahahaha...
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