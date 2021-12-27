Sarımsak eskilerden beri birçok alanda kullanan bir besindir. Sarımsak güçlü aromasına ve keskin kokusuna rağmen dünya üzerinde en çok tüketilen gıdalar listesinde yer alır.

Uyku problemi yaşayanlar, yastığınızın altına bir dış sarımsak koyun

Eğer uyku problemi yaşıyorsanız, yastığınızın altına sarımsak koyarak uyuyun. Koku ilk başta sizi rahatsız etse de sarımsak sayesinde uykunuzu daha iyi aldığınızı fark edeceksiniz. Sarımsağın içeriğindeki sülfüroz içerikler sarımsağın aromasıyla birleşince rahatlatıcı bir etki yapar. Böylelikle uyku problemi yaşayanlar için hızla uykuya dalmayı kolaylaştırır, daha rahat uyuyabilmeyi sağlar. Uyku kalitesini artırır.

Sarımsağın faydaları

-Yutularak tüketilen sarımsak vücuda enerji verir. Bedenin dinç ve sağlıklı kalmasına yardım eder. Bu nedenle halsizlik ve kronik yorgunluğa karşı çok iyi gelir.

-Sarımsak yutmak saçlarda oluşan dökülmeyi azaltır. Sağlıklı ve parlak görünümlü saçlar için etkilidir.

Zehirlenmelere karşı sarımsak yutmanın yararlı olduğu hakkında görüşler vardır.

-Kireçlenmeye karşı iyi gelir.

-Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar.

-Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir.

-Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.

-Sarımsağın yutularak tüketilmesi kanın kolayca sulanmasını sağlar.

-Gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulursa kabızlığa iyi gelir. Kabız olmaktan da korur.

-Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur.

-Doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonları iyileştirir. Düzenli olarak yutulması halinde bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı direnç geliştirir.

Buruna sarımsak koyarsak ne olur?

Burun tıkanıklığından bir an önce kurtulmak istiyorsanız birkaç diş sarımsak yemeye hazır olun. Çünkü sarımsak, içindeki uçucu yağlar nedeniyle burun çevresini hareketlendirerek mukus tabakasından kolayca kurtulmanızı sağlar. Bu sayede burnunuz hızla açılır.

Kulağa sarımsak koymak

Kulaklarınızı temiz tutmanın en iyi yolu ona hiç dokunmamaktır. Duyma sorunu ve aşırı kulak kiri şikayetiniz varsa doktora görünmelisiniz. Sarımsağın antibiyotik etkisi olduğundan kulak enfeksiyonunuz varsa, bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin.

Ayak altına sarımsak zeytinyağı sürmek

5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirelim. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyalım. Biraz dinlendirelim ve karışımımız hazır. Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz

Sivilceye sarımsak sürmek

Sivilceli bir cildiniz varsa, tek yapmanız gereken birkaç diş sarımsağı soyup, ezerek suyunu çıkarmak. Ardından sarımsağın suyunu, sivilcelerin üzerine ve etkilenen bölgelere sürmek. 5 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayabilirsiniz.

Sarımsak yutmak

Sarımsağı çiğ olarak yutmak sarımsaktaki antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak vücudun gerek duyduğu tüm vitamin ve mineralleri sağlayarak vücut direncini arttırır. Bu sayede sarımsak grip, nezle gibi soğuk havalara bağlı hastalıkları önler.

Sarımsağın tansiyona etkisi

Doğal bir antibiyotik olarak bilinen sarımsak tansiyonu düşürmektedir. Tansiyon hastaları tarafından yoğun olarak kullanılan sarımsak kan basıncını da düşürmektedir. Yapılan araştırmalara göre kan basıncı yüksek olduğunda sarımsak tedavisinin ardından kan basıncında azalma olur.

Sarımsağın besinsel değerleri;

Sarımsakta ciddi miktarda kalori vardır, 100 gramında 100 kaloriye kadar barındırabilmektedir. Fakat, çok aşırı miktarlarda tüketilmediğinden kilo almanıza neden olmaz.

Sarımsak, fiziksel ve zihinsel performansı artıran kompleks karbonhidratlar ve proteinler içerir.

Bol miktarda B kompleks vitaminleri, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri içerir.