Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

Üstlendiğiniz uyku pozisyonu fiziksel sağlığınız için belirleyici olabilir. Bilim insanları insanların uyurken aldıkları pozisyonların onların karakterlerini yansıttıklarını söylüyor. Konu üzerine araştırmalar yapmış Uyku Bilim Merkezi profesörü Chris Idzikowski insanlar arasındaki yaygın uyku pozisyonunu analiz etti ve uyku pozisyonlarının sadece insan sağlığını etkilemekle kalmadığını aynı zamanda insanların kişilik özellikleriyle de ilişkili olduğunu belirtti.

Genellikle üç tür uyku pozisyonu vardır:

Sırtüstü yatmak,

Yüzüstü yatmak

Yan dönerek yatmak.

Sağ tarafa dönük uyuyan kişiler

Bu uyku pozisyonu, özellikle omurganız sağlığınız için idealdir. Tek dezavantajı, bu pozisyonda daha kolay horlayacak olmanızdır. Sağ tarafta uyursanız, sindirim fonksiyonunuz veya karnınız olumsuz etkilenebilir.

Yan dönüp uyumayı seven kişiler

Bu uyku pozisyonu, çoğu insan için en yaygın pozisyondur. Yan yatarak uyuyan kişiler kollarında veya bacaklarında rahatsızlık hissedebilirler.

Yüzüstü uyuyanlar

Bu pozisyon boyun bölgesinde ağrı ve gerginliğe neden olur. Gece boyunca bu pozisyonda, başınız çok dönecek ve omurganız sıkışacaktır.