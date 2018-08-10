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Uyku kaçırmak için yöntemler

Zihin ve beden sağlığı için uyku gerekli bir ihtiyaçtır. Ancak bazı dönemlerde uyku kaçıran yöntemlere başvurmak gerekir. Peki, uykunuzu kaçırmak için neler yapmalısınız?

10 Ağustos 2018 Cuma 20:51
Uyku kaçırmak için yöntemler

Bağışıklık sistemi ve vücudun sağlıklı bir şekilde işleyişi için uyku önemli bir yere sahiptir. Özellikle öğrencilerin sınav dönemlerinde veya gece geç saatlere kadar çalışmak için uyku kaçıran şeylere ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte uykuyu kaçırmak için yapmanız gerekenler...

* Uyku kaçırmak için en çok bilinen ve uygulanan yöntem kahve tüketmektir. Kahvenin her çeşidi uyku kaçırmak için size yardımcı olacaktır.

* Çay, kola, gazlı içecekler ve enerji içecekleri de uykuyu açar ve enerji verir.

* Elma, içerisinde doğal şeker bulunan bir meyvedir ve bu da uykunuzun açar ve kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olur.

* Erik, kayısı, şeftali, kiraz gibi meyveler de uyku açmaya yarar. Hatta bu meyvelerin kafaine oranla 10 kat daha fazla uyku açtığı kanıtlanmıştır.

* Uyku açan yiyeceklerden biri de çikolatadır. Enerji vererek uyanık kalmanızı sağlar.

* Yeşil çayı demleyip içmek de iyi bir uyku açıcıdır. Yeşil çay zihni açar ve uykunun gelmesini engeller.

* 1 bardak süt ve 1 bardak portakal suyu 15 dakika içinde içmek uykunun açılmasına fayda sağlar. Bu iki sıvının uyumsuzluğundan dolayı mide sindirim sırasında daha fazla çalışır ve uykusuzluk oluşturur.

* Sakız çiğneyerek çene kaslarınızı aktif tutmanız uykuyu kaçıracaktır.

* Bulunduğunuz ortamın sık sık havalandırın ve serin tutun. Sıcak ve havasızlık yorgun düşüp uykunuzun gelmesini sağlar.

* Ellerinizi ve yüzünüzü soğuk suyla yıkamak uykunun açılmasına yardım eder.  Ense bölgesine ve saç diplerine buz kalıplarıyla hafif masaj yapmak da zihninizi açarak uykunuzu kaçırır.

* Düzenli aralıklarla ayağa kalkıp esneme, gerinme hareketleri yapmak uykunuzun kaçması için bir seçenek olabilir.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 20:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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