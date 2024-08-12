Uyku hapları nasıl oluyor da şıp diye uyku getiriyor? Kullanımı çok tehlikeli

Daha önce uyku ilacı kullandıysanız bilirsiniz, içtikten kısa süre sonra sanki günlerdir uyumamışsınız gibi uykunuz gelir. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Uyku hapları, uyku bozuklukları veya uykusuzluk (insomnia) gibi sorunları olan kişilere yardımcı olmak amacıyla kullanılıyor. Hem beyni hem sinir sistemini etkileyerek uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı kolaylaştırıyor.

Gelin şimdi bu uyku haplarının nasıl şıp diye uyku getirebildiğini anlatalım. Ancak şimdiden belirtmekte fayda var, anlattıklarımız bilgilendirme amaçlıdır; size özel ve en doğru ilacı bir uzmana danışarak almalısınız.

İlk önce beynimizin kimyasına bakalım.

Beynimizde, uykuyu ve uyanıklığı düzenleyen nörotransmitterler yani çeşitli kimyasallar bulunuyor. Uyku hapları, bu kimyasalların seviyesini artırarak ya da etkilerini güçlendirerek çalışıyor ve bu süreçte iki önemli nörotransmitter görev alıyor.

Merkezi sinir sistemindeki GABA, sinir hücrelerinin (nöronların) iletişimini yavaşlatıyor veya durduruyor. Bazı uyku hapları GABA’nın etkisini artırarak beyindeki aktiviteyi azaltıyor. Böylece vücut uyku moduna geçiyor.

Bazı uyku hapları ise vücudun biyolojik saatini düzenleyen melatonin hormonu seviyesini artırarak uyku-uyanıklık döngüsünü düzenliyor.

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Uyku hapları, merkezi sinir sistemini yatıştırıp beynin aktivitesini azaltıyor.

Uyku hapları merkezi sinir sistemini yatıştırdığında vücut ve beyin gevşeyerek stres ya da kaygı gibi uyumayı güçleştiren etkenleri azaltıyor ve kaslar gevşiyor. Bunun yanı sıra beyindeki nöronların aktiviteleri ve beyin dalgaları yavaşlıyor.

Belirtmekte fayda var…

Uyku haplarının kullanımı; bağımlılık ve tolerans geliştirme, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, bulantı, hafıza problemleri gibi yan etkilere sahip olabiliyor. İlacı bıraktıktan sonra uyku problemleri de daha kötü bir hâl alabiliyor.

Uyku haplarının etkili ve güvenli kullanımı için, doktorunuzun talimatlarına uymanız ve ilacı sadece gerektiğinde kullanmanız çok önemli.