Uygur Türklerinin yaraları sarılıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yetimlere ve yoksullara sahip çıkan Help me Türkiye, Çin baskısından kaçarak ülkemize sığınan Uygur Türklerinin yetim çocuklarının kış gününü zor şartlar altında geçirmemesi için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Help me Türkiye ülkemizdeki Uygur Türklerine ve yetimlere yardım etmeye devam ediyor.

Daha öncede yetimlere ve yoksullara sahip çıkan Help me Türkiye, Uygur Türklerin yetim çocuklarının kış gününü zor şartlar altında geçirmemesi için 500 mont ve 250 kazak yardımında bulundu.

Yoksul insanları bulmaya devam edeceğiz

Sağlıktan ve eğitim imkanlarından yararlanamayan Uygur Türklerine el uzatan Help me Yardım Derneği hem erzak hemde giyecek yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu tür yardım projelerine devam edeceklerini belirten Help me Türkiye Dernek Sorumlusu İlhan Ergincan, “Nerede yetim, yoksul ve sahipsiz insanımız varsa orada Help me Türkiye var olmaya devam edecektir” dedi.