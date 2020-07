Uygun fiyatlı sıfır araba modelleri hangileri? Düşük fiyatlı sıfır otomobil fiyatları 2020

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.

2020 model sıfır araç modellerine bazı otomobil firmaları zam yaptı. Korona virüs salgını nedeniye artan talebi karşılayamayan otomotiv devleri kur fiyatlarında yaşanan değişikliğin de etkisi ile birlikte birçok sıfır araba modellerinin fiyatlarını artırdı. Otomobil almak isteyenler en uygun sıfır araç modellerini araştırıyor.

İşte en ucuz sıfır otomobil fiyatları...

Fiat Panda 103 bin 900 lira.

Renault Symbol 112 bin 250 lira.

Dacia Logan MCV 116 bin 500 lira.

Hyundai İ10 118 bin 50 lira.

Toyota Yaris 120 bin 150 lira.

KIA Picanto 126 bin 600 lira.

Opel Corsa 135 bin 800 lira.

Citroen C3 137 bin 500 lira.

Nissan Micra 141 bin 300 lira.

Mitsubishi Space Star 141 bin 900 lira.

Volkswagen Polo 147 bin 700 lira.

Peugeot 301 149 bin 900 lira.

Mazda 3 Sedan 159 bin 620 lira.

Ford Focus 168 bin 900 lira.

Sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli?

Alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar.

Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın. Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.

Bir çok bayiide paspas opsiyon gibi olduğundan mümkünse paspassız aracı almayın. Genelde hediye vs. deniliyor ama almadan önce paspas var mı yok mu konuşun. Yoksa 1-2 ay paspas beklemek durumunda kalabilirsiniz veya gidip satın almak durumunda kalacaksınız. Bir çok yeni model araçta yangın tüpü olmuyor. Bunu kendiniz almak durumundasınız. Çok basit gibi gelse de bunlar extra masraf. Ayrıca alacağınız araçta kriko, stepne, şase no, motor no vs. kesinlikle kontrol edin.

Eğer aracı hemen almayacaksanız yurtdışından gelecekse kesinlikle hediye özellikler katmayı unutmayın. Cam filmi, koruma, kamera, park sensörü, sis farı vs. gibi. Bazı bayiler hediye olarak bu özellikleri de veriyorlar.

Herşey tamamsa geçici ruhsat, fatura ve aracın anahtarı (yedek anahtar) verilir. Aracın faturası eksik görünebilir. Genellikle bunu aracının yaptığı harcamalara bağlıyorlar. Tabi siz bu durumu isterseniz detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz. Aracınızın ruhsatını bir sonraki gün gidip trafik tescilde alabilirsiniz. Almazsanız 15 gün içinde adresinize PTT aracılığı ile postalanıyor. İsterseniz PTT'den hemen teslim de alabilirsiniz.