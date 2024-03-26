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Ekonomi Uygulamasıyla dünyaya örnek oldu! TEMSA’ya Uluslararası Mükemmeliyet Ödülü!
Ekonomi

Uygulamasıyla dünyaya örnek oldu! TEMSA’ya Uluslararası Mükemmeliyet Ödülü!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 12:25:00 -
Uygulamasıyla dünyaya örnek oldu! TEMSA’ya Uluslararası Mükemmeliyet Ödülü!

30 yılı aşkın süredir FUSO Canter’in Türkiye’deki resmi distribütörlüğünü üstlenen TEMSA, Satış Sonrası Hizmetler ekibi tarafından geliştirilen projesi ile, dünyanın dört bir yanından FUSO iş ortaklarının katıldığı etkinlikte Excellence in Customer Services for Uptime Management 2023’ün sahibi oldu.

Bir yandan Türkiye’de araç parkını büyütmeyi sürdüren TEMSA, bir yandan da satış sonrası hizmetlerde ortaya koyduğu yenilikçi ve teknolojik yaklaşımla müşterilerine değer katmayı sürdürüyor. TEMSA Satış Sonrası Hizmetler ekibinin, bu anlayış doğrultusunda FUSO Canter model araçları için geliştirdiği projesi, FUSO ekosistemindeki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Excellence in Customer Services for Uptime Management 2023’ün sahibi oldu.

Türkiye’de başladı, dünyaya yayılacak

FUSO yönetimi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden iş ortaklarının CEO seviyesinde katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısında ‘örnek proje’ olarak gösterilen projenin Türkiye’de hayata geçtiği vurgulanırken, söz konusu sistemin FUSO’nun faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanılması tavsiye edildi.

 Araçların durumu anlık olarak tespit edilebiliyor

TEMSA Satış Sonrası Hizmetler mühendisleri tarafından geliştirilen bu sistem sayesinde, ilgili tüm birimler anlık olarak araçların durumunu dünyanın neresinde olursa canlı bir şekilde dilediği zaman görebiliyor. Olası bir arıza durumunda, müşterinin herhangi bir arama yapması beklenmeden ekipler aracın bulunduğu bölgeye yönlendirilebiliyor. Böylece müşterilere hem zaman hem de maliyet avantajı sağlanıyor.

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