Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin florasıyla arıcılığın önemli merkezlerinden Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"na katılan kadınlar, bal üretiminin inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Avrupa Birliğinin finans, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzman desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında, kadın istihdamının artırılması ve arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Van'ın Gevaş ilçesinde açılan Uygulamalı Çiftçi Okulu'nda kadın arıcılar yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından arıcılığın yapılabildiği alanlarda uygulamalı verilen eğitimlere katılan kadınlar, "arı sütü üretimi, ana arı yetiştiriciliği, bal üretiminin incelikleri ve balın saklama koşulları" konularında bilgilendiriliyor.

6 aylık eğitimin ardından sertifika alacak olan kadınlara, kovan satın alma ve ürettikleri balı satabilecekleri bir kooperatif kurma konusunda da destek verilecek.

Proje Koordinatörü Bünyamin Hakan, Van'ın gıda, tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kadınlara her alanda eğitimler vererek üretimde söz sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Uygulamalı Çiftçi Okulları duvarsız okullardır. Eğitimlerimizi bahçelerde, tarlalarda ve ahırlarda uygulamalı olarak veriyoruz. Arıcığın geliştirilmesi ve kadınların bu alanda istihdam edilmesini hedefliyoruz. Proje kapsamında Gevaş'ta 25 kadını arıcılık konusunda bilgilendiriyoruz. Eğitimlerin başında kursiyerlerimize 5'er arı kovanı dağıttık. Kadınların üretime katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Kursta gerekli bilgi ve donanıma kavuşma imkanı buluyorlar. Eğitimlerin sonunda kooperatif kuracağız. Kadınlar, ürettikleri balı daha kaliteli şekilde pazara sunabilecek. Meslek sahibi olup, para kazanarak ailelerini geçindirecekler."

Kursiyer Rümeysa Şeker ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2018 yılında mezun olduğunu, kendi işini kurmak için "Uygulamalı Çiftçi Okulu" kursuna katıldığını belirtti.



