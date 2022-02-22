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Gündem Uydurma soru-cevaplarla milletin ahlakını bozarak köşeyi dönmüştü... Haydar Dümen mal varlığını emlakçıya kaptırdı!
Gündem

Uydurma soru-cevaplarla milletin ahlakını bozarak köşeyi dönmüştü... Haydar Dümen mal varlığını emlakçıya kaptırdı!

Yıllarda uydurma soru-cevaplarla Türk toplumunun ahlakını bozmak için yoğun çaba sarf eden ve milyonları cebe indiren Haydar Dümen'in, ölmeden önce evlerini emlakçıya kaptırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 10:07:00 -
Uydurma soru-cevaplarla milletin ahlakını bozarak köşeyi dönmüştü... Haydar Dümen mal varlığını emlakçıya kaptırdı!

"Sağlıklı cinsel yaşam uzmanı" diye pohpohlanan, özünde toplum ahlakını bozmaktan başka işe yaramayan Haydar Dümen’in ölmeden önce Beyoğlu’nda sahibi olduğu bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devrettiği iddia ediliyor. Söz konusu emlakçının öldüğü, Haydar Dümen’in yaklaşık 100 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mirasının, ölen emlakçının çocuklarının üzerinde göründüğü belirtiliyor. Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre, Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen, durumu çözmek için harekete geçti.

Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi olduğu bilinen Haydar Dümen'in yine aynı bölgede bina, daire, dükkân gibi mülkleri bulunduğu belirtiliyor. Sabah’ın haberine göre; Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Ardından söz konusu emlakçı hayatını kaybediyor. Dümen'in ailesi ne yapacaklarını düşündüğü sırada Haydar Dümen vefat ediyor. Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor.

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