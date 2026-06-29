Futbolcu Haaland yemek yerken kendinden korktu! Sosyal medyada viral oldu
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Yıldız futbolcu, mekanda pürdikkat yemeğini yediği sırada bir an kafasını yan tarafa çevirdi. Yanındaki aynada aniden kendi silüetini gören Haaland, bir anlık refleksle neye uğradığını şaşırarak feci şekilde irkildi.
Karşısındakinin sadece kendi yansıması olduğunu saliseler içinde fark eden gol makinesi, bozuntuya vermemeye çalışarak hiçbir şey olmamış gibi istifini bozmadan yemeğini yemeye devam etti. Kameralara saniye saniye yansıyan bu komik ve şaşkın anlar, kısa sürede dünya genelindeki futbolseverler arasında gecenin en çok konuşulan magazin malzemesi haline geldi.
Norveçli devin insani refleksi hayranlarını kırıp geçirdi!
Saha içindeki soğukkanlılığı ve robotik gol vuruşlarıyla bilinen 26 yaşındaki Norveçli santraforun bu insani ve sempatik halleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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