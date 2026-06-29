Türk Dünyası Haftası etkinlikleri Bakü’de başladı

Azerbaycan Kültür Bakanlığının organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliklerin açılışına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev ile çok sayıda devlet yetkilisi, akademisyen ve davetli katıldı.