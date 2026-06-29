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Duyunca şaşıracaksınız... Çorak araziyi bakın neye çevirdi: Teker teker 1 milyon fidan dikti

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Duyunca şaşıracaksınız... Çorak araziyi bakın neye çevirdi: Teker teker 1 milyon fidan dikti

İskoç Dağları’nın simgesi haline gelen çıplak ve geniş tepeler, arka planında yüzyıllar süren orman kayıplarını barındırıyor. Ekolojik açıdan ciddi bir çöküş yaşayan bu bölge, 2003 yılında iş insanı Paul Lister tarafından satın alınmasıyla yeni bir döneme girdi. Av sahası veya turizm merkezi olarak kullanılmak yerine ekolojik restorasyona ayrılan 23 bin dönümlük Alladale arazisi, insan eliyle yürütülen en büyük doğa geri kazanım projelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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Foto - Duyunca şaşıracaksınız... Çorak araziyi bakın neye çevirdi: Teker teker 1 milyon fidan dikti

Alladale bölgesinde yer alan kadim Caledonian çamları, tohum üretmeye devam etmesine rağmen yaban hayatı ve aşırı otlatma baskısı nedeniyle yeni nesil fidanlar yetiştiremiyordu. Genç ağaçların büyüme aşamasına geçemeden yok olması, ormanın doğal döngüsünü tamamen durdurdu. Proje ekibi, bu sessiz yok oluşu engellemek amacıyla stratejik alanları koruma çitleriyle çevirerek genç bitki örtüsünün büyümesi için güvenli alanlar oluşturdu.

#2
Foto - Duyunca şaşıracaksınız... Çorak araziyi bakın neye çevirdi: Teker teker 1 milyon fidan dikti

Koruma çitlerinin sağladığı güvenceyle birlikte bölgeye özgü çam, üvez, söğüt, ardıç ve huş gibi ağaç türlerinin dikim süreci başladı. Yıllar süren çalışmalar sonucunda sayıları 1 milyona yaklaşan fidanlar, yapay bir yeşil alan oluşturmanın ötesinde, bölgenin tarihsel ekolojik yapısını canlandırmayı hedefledi. Ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak, karbon depolama ve su dengesi açısından hayati önem taşıyan bataklık alanların da restore edilmesiyle toprak nemini geri kazandı.

#3
Foto - Duyunca şaşıracaksınız... Çorak araziyi bakın neye çevirdi: Teker teker 1 milyon fidan dikti

Doğa koruma ajansı NatureScot uzmanları, 2023 yılının yaz döneminde bölgedeki bitki örtüsünü, toprak yapısını ve biyoçeşitliliği kapsayan geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

#4
Foto - Duyunca şaşıracaksınız... Çorak araziyi bakın neye çevirdi: Teker teker 1 milyon fidan dikti

Toplam 15 farklı ekolojik kriter üzerinden yapılan değerlendirmeler, Alladale Ormanı’nın gerileme sürecini tamamıyla atlattığını ortaya koydu. Yapılan tescil, ormanın artık dışarıdan müdahale olmaksızın kendi fidanlarını üretebildiğini ve kendi kendine yeten kararlı bir ekosisteme dönüştüğünü gösterdi.

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