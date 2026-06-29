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Dünya Yunan medyasından çarpıcı yorum! ABD-İran savaşının kazananı Türkiye
Dünya

Yunan medyasından çarpıcı yorum! ABD-İran savaşının kazananı Türkiye

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Yunan medyasından çarpıcı yorum! ABD-İran savaşının kazananı Türkiye

Yunan basınından Pentapostagma, ABD ile İran arasındaki savaş sürecinin Türkiye tarafından fırsata çevrildiğini ve bu durumun NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin önemli kazanımlar elde etmesine zemin hazırladığını belirterek, "Türkiye, savaş sürecinde Orta Doğu’daki birçok ülkenin aksine güçlenmeyi başaran nadir ülkelerden biri oldu" yorumunda bulundu.

Ankara’da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde Yunanistan’da panik havası hakim.

Zirve sürecinde Türkiye ile NATO ülkeleri arasında savunma sanayii alanında yeni anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye’yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO’nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.” sözleri dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Yunan haber sitesi Pentapostagma, NATO Zirvesi sonucunda Türkiye’nin bölgesel kazanımlarına dair dikkat çekici bir analiz yayımladı.

 

Türkiye savaş sürecini sınırlı bir zarar alarak atlattı

Habere göre, İran ile ABD arasında dört ayı aşkın süredir devam eden savaş, ilk başlarda Türkiye üzerinde ekonomik açıdan büyük bir etkiye sahip oldu.

Ancak savaş sürecinde Türkiye’nin çatışmalardan uzak kalmayı başarması, ülkenin süreci sınırlı zararla atlatmasına olanak sağladı.

Türkiye, savaş sürecinde Orta Doğu’daki birçok ülkenin aksine güçlenmeyi başaran nadir ülkelerden biri oldu.

Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki yakınlaşma dikkat çekti.

 

Trump'ın öngörülemez hamlelerini başarılışekilde yönetti

Savaş sürecinde ABD ile yaşadığı sorunların önemli bir bölümünü çözen Türkiye, Donald Trump’ın öngörülemez politik hamlelerini de başarılı şekilde yönetmeyi başardı.

Bu gelişmeler, İran-ABD savaşının Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ni Türkiye açısından önemli bir fırsata dönüşmesine olanak sağladı.

 

Türkiye kazançlı çıkacak

Habere göre Türkiye, yaklaşan Ankara NATO Zirvesi’nden büyük ölçüde kazançlı çıkacak.

ABD-İran savaşı, NATO’nun güvenliği ile müttefik ülkelerin silahlanmasının önemini Donald Trump açısından da daha görünür hale getirdi.

Geçmişte Türkiye’ye silah satışına mesafeli yaklaşan Trump’ın, Orta Doğu’daki en büyük müttefiklerinden biri olarak gördüğü Türkiye’ye savunma alanında daha fazla destek vermesi bekleniyor.

Habere göre ABD, zirvede Türkiye’ye KAAN savaş uçağı için motor desteği sağlayacak.

Ayrıca zirvede, F-35 savaş uçakları konusunda da önemli adımlar atılması bekleniyor.

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Yorumlar

Hasan

Yunanistan'ın panik havası ve ABD-İran savaşı sonrası ortaya çıkan fırsatları değerlendiren bu haber, bize Türkiye'nin gerçek gücünü gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ımızın liderliğinde Allah'ın izniyle milletimiz her türlü krize karşı güçlü bir şekilde ayakta durmuştur. ABD Başkanı Trump da Türkiye’yi Orta Doğu'daki en büyük müttefiklerinden biri olarak görüyor ve bu zirvede de bizimle beraber olacağını gösteriyor. İran-ABD savaşı bize çok ağır zararlar vermedi, hatta aksine Türkiye'nin gücünü daha da ortaya koydu. NATO Zirvesi'nde ABD ile yeni savunma anlaşmaları imzalamamız sayesinde ülkemiz daha da güçlenecek ve bu gelişmeler Filistin'in de yanında olmak için büyük bir kazançtır.
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