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Aktüel Uydu takip cihazı takılan kaplumbağalar denize bırakıldı
Aktüel

Uydu takip cihazı takılan kaplumbağalar denize bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:47:01 -
Uydu takip cihazı takılan kaplumbağalar denize bırakıldı

MERSİN(AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, deniz kaplumbağalarının göç yollarının keşfedilmesi ve nesli tükenme tehdidi altındaki türlerin korunması amacıyla uydu cihazı takılan "Mersin" ve "Göksu" isimli kaplumbağar denize bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Deniz Kaplumbağalarının Uydu Takip Cihazı ile Göç Yollarının İzlenmesi" projesi kapsamında, deniz kaplumbağalarının denize bırakılması için program düzenlendi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, etkinlikte yaptığı konuşmada, proje çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 8 kaplumbağanın takibini yaptıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından "Mersin" ve "Göksu" adı verilen kaplumbağalar denize bırakıldı.

Etkinliğe, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Daire Başkanı Leyla Aktan, Mersin Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür, Tarım ve Orman 7. Bölge Müdürü Turgut Çandır da katıldı.



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