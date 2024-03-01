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Dünya Uydu savaşlarına Kuzey Kore de katıldı!
Dünya

Uydu savaşlarına Kuzey Kore de katıldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 01:52:00 -
Uydu savaşlarına Kuzey Kore de katıldı!

Ortaya çıkan bilgilere göre, Kuzey Kore uzaya casus bir uydu yerleştirdi.

Gelen istihbarat bilgilerine göre, Kuzey Kore Uzay Ajansı uzaya ajan bir uydu gönderdi. Daha önce Güney Kore yönetimi, Malligyong-1 isimli bu uyduyu tespit ettiklerini ve herhangi bir faaliyet göremediklerini söylemişti. Ancak yaşanan son gelişmeler, uydunun aktif duruma geçtiğini ve yörüngede dolaştığını bizlere gösteriyor.

Hollanda’daki bir gözlemevinden apaçık şekilde tespit edilen ajan uydu, özellikle komşu Güney Kore için büyük bir tehdit arz ediyor. Ayrıca Amerika’nın da bu konuda hemen harekete geçtiği, uydunun tam lokasyonunu ve kabiliyetlerini belirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…

Kuzey Kore de uydu savaşlarına katıldı

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uydunun halen aktif olmadığını ve herhangi bir tehlike yaratmadığını iddia etti. Fakat bakanın bu açıklamayı gerçekten böyle düşündüğü için mi, yoksa halkının telaşa kapılmasını önlemek amacıyla mı yaptığı tam olarak bilinmiyor.

Buna karşın Hollanda’daki gözlemevi çalışanları, Malligyong-1’in oldukça üst düzey bir uydu olduğunu ve uzun süre yörüngede aktif olarak çalışabileceğini öne sürüyor. Ancak uydunun özellikleri halen tam olarak bilinmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buna karşın Hollanda’daki gözlemevi çalışanları, Malligyong-1’in oldukça üst düzey bir uydu olduğunu ve uzun süre yörüngede aktif olarak çalışabileceğini öne sürüyor. Ancak uydunun özellikleri halen tam olarak bilinmiyor.

Kuzey Kore yönetimi ise geçtiğimiz günlerde, uyduları aracılığıyla Beyaz Saray ve Pentagon da dahil olmak üzere birçok farklı stratejik lokasyonun detaylı fotoğraflarını çektiklerini öne sürdü. Fakat şu ana kadar herhangi bir görüntü paylaşılmış değil. Ayrıca ülkenin mart ayında yörüngeye yeni bir ajan uydu daha göndereceğini iddia edenler mevcut. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

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