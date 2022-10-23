“Uyarı yetmez engel olunması gerekli”

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Yeni Akit’e konuşan Eğitim Danışmanı Tuba Ülker, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız; çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için somut bir adım atarak ‘Huggy Wuggy’ karakterinin çocuklarda korkuya neden olabileceği uyarısında bulunarak ailelerin bu oyuncağı almasını uygun bulmadığını açıkladı. Bakanlığımızın somut bir adım atması umut verici olmakla birlikte çocuklarımızın maruz kaldığı tehlikeler hususunda henüz yeterli değil. Bu ve benzeri ‘oyuncak’ görünümlü korku ürünlerinin önleyici kontrol çalışmalarıyla çocuklara ulaşmadan engel olunması en temel çözüm olacaktır. ‘Huggy Wugyy’ karakterinin pek çok ülkede satışı yasaklandığı gibi ülkemizde de böyle bir adımın acilen atılmasını bekliyoruz. Bu adım atıldığında hem kalıcı bir çözüm sunmuş olunacak hem de ümitvar bir adım atılmış olunacaktır” ifadelerini kullandı.

“Çocukların zihinlerine saldırı var!”

Tuba Ülker şöyle devam etti; “Unutmayalım ki çocuklarımıza, oyun ve oyuncaklar aracılığıyla ciddi bir psikolojik baskı uygulanmakta. Sadece oyuncaklar değil sosyal medya, YouTube kanalları, bilgisayar oyunları ve çizgi filmler ile çocuklarımızın zihinlerine saldırı var. Bu durum neticesinde huzursuz, gergin, saldırgan, öfkeli, intihara meyilli, iletişim sorunu yaşayan, iletişim dili kötü olan ve yalnız çocuklar yetişmesini izliyoruz. Bu duruma engel olabilmek de evlerimizde anne-babalarımızın, okullarda öğretmenlerimizin, ekranlarda medyacılarımızın, sanal ortamda siber ekiplerimizin ve ülkemiz genelinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın temel görevidir. Bu görevi ibadet bilip çocuklarımızı en temiz ve en doğal ortamlarında geleceğe taşımalıyız.”