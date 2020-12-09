  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi

Pazartesi günü 11. bölümü ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'ya birkaç bölüm sonra katılacak olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kamera arkasındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:16:00 -

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, TRT'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu'ya 13. bölümde katılacak.

Çekimleri devam eden diziye katılan İsmail Ege Şaşmaz'ın kamera arkasındaki görüntüleri seyircileri heyecanlandırdı.

Medya Arkası tarafıbdan aktarılan görüntülerde, atın üzerinde eğitimler alan Şaşmaz'ın diziye hangi karakter ile başlayacağı ise çok merak ediliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İsmail Ege Şaşmaz katıldı
Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İsmail Ege Şaşmaz katıldı

Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! İsmail Ege Şaşmaz katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu'da şok! İdam kararı verildi
Uyanış Büyük Selçuklu'da şok! İdam kararı verildi

Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da şok! İdam kararı verildi

Diriliş Ertuğrul oyuncusu sonrası bir isim daha! Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı bölüm belli oldu
Diriliş Ertuğrul oyuncusu sonrası bir isim daha! Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı bölüm belli oldu

Medya

Diriliş Ertuğrul oyuncusu sonrası bir isim daha! Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı bölüm belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...
Dünya

ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde S-400 hava savunma sistemlerini yok etmek için tatbikatlara başladığı öğrenildi.
Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e
Dünya

Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak için tasarlanan bir 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay