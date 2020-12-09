Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, TRT'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu'ya 13. bölümde katılacak.

Çekimleri devam eden diziye katılan İsmail Ege Şaşmaz'ın kamera arkasındaki görüntüleri seyircileri heyecanlandırdı.

Medya Arkası tarafıbdan aktarılan görüntülerde, atın üzerinde eğitimler alan Şaşmaz'ın diziye hangi karakter ile başlayacağı ise çok merak ediliyor.