Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümü sosyal medyayı salladı

Pazartesi akşamlarının görsel şöleniyle ilgi gören dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, hem elde ettiği 8-9 oranlardaki reytingleri hem sosyal medya etkileşimleri hem de oyunculuk performansları ile göz doldurmaya devam ediyor

Kısa sürede dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle bu hafta da zirvelerdeydi. Dizi 9’lu oranlarla AB ve ABC1 gruplarında ezici bir üstünlükle birincilik elde etti.

Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada da çok konuşulan dizinin 8.bölümü için de binlerce mesaj yazıldı. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da pek çok sahnesiyle konuşulurken, Ekin Koç’un oynadığı Sencer de TT listesine girdi.

İzleyicileri gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölüme kadar bir çok soruyla karşı karşıya bırakan bölümde Bizanslılar ile Batıniler attıkları adımlarla Selçukluları köşeye sıkıştırırken, sarayda da entrika dolu anlar yaşandı. Elçin Hatun’a Terken Hatun tarafından tuzak kurulduğunu düşünen Seferiye Hatun, işin peşini bırakmadı.

Ancak Terken’in tehlikeli hamlesiyle bu amacında başarılı olamadı. Terken Hatun’un Tacülmülk ile beraber hareket etmesi ve gözünü büyük bir hırsın bürümesi gelecek bölümde sarayda neler yaşanacağı hakkında merak uyandırdı.

8. bölümde neler oldu?

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam ekranlara gelen bölümünde yaşam savaşı veren Sencer, eski gücünü toplayıp intikamını almak için ayağa kalkarken, Yorgos’un hamlesi ile hayatının en büyük darbelerinden birini aldı. Sencer’den kardeşinin ölümü nedeniyle intikam almak isteyen Yorgos’un hırsı, tutkuyla bağlandığı Turna’nın Sencer’e aşık olduğunu öğrenmesiyle ikiye katlandı.

Turna’yı kaçıran Yorgos, Kutsal Emanetler’le birlikte Selçuklu topraklarını terk etmek üzere harekete geçti. Hem Kutsal Emanetler’i hem de Turna’yı kurtarmak için gözünü karartan Sencer, Bizanslıları çok daha büyük düşmana dönüştürecek tehlikeli bir hamlede bulundu. Dukas’ı kaçıran Sencer, Turna’yı Yorgos’tan kurtarsa da final sahnesinde Rüstem’in okunun Turna’yı isabet etmesi nefesleri kesti. Yorgos da Kutsal Emanetler’le birlikte kaçmayı başardı.