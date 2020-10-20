Uyanış: Büyük Selçuklu'dan bomba fragman! Acı haber böyle geldi
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 5. bölüm fragmanı yayınladı. Acı haber işte böyle geldi.
TRT1'n reyting rekortmeni dizi projesi Uyanış Büyük Selçuklu 4. son bölümde; Sencer, güçlük çıkaran engellerin üstesinden gelerek Rüstem ve Arslantaş'ı sağ salim kurtarabilmek için operasyon başladı.
Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde karnı burnunda Terken, hem kendisinin hem bebeğinin hayatını tehlikeye düşürecek kaza geçirirken içinde bulunduğu vaziyet yürekler burktu. Uyanış Büyük Selçuklu 5.bölüm fragmanı çıktı.