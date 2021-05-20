Uyanış Büyük Selçuklu'da sezon finali tarihi belli oldu!

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finali tarihi belli oldu.

Daha önce 35. Bölümde sezon finali yapacağı konuşulan dizinin sezon finali bir hafta öne alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, "Uyanış Büyük Selçuklu'nun da sezon finali bir hafta öne alındı. Rekortmen dizi 34. bölümde sezon arası veriyor" dedi.

'Dizi Alparslan Dönemini anlatacak' iddiası

Ünlü oyuncu Barış Arduç'un Berkyaruk karakteri ile katılacağı konuşulan diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin geçmişe dönüp Alparslan dönemini anlatacağını öne sürdü. Sultan Alparslan'ı ise Barış Arduç oynayacak.

Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ve haftalardır beklediğim haber sonunda netleşti. Barış Arduç'lu Sultan Alparslan dönemi başlıyor. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Bu sezonun en iddialı oyuncu kadrosuna imza atan Akli Film yine ses getirecek bir başlangıç yapacak. 4 sezon olarak çekilecek dizide baştan itibaren Melikşah döneminin 1 sezon olarak planlandığı ortaya çıktı. Türk televizyonlarında ilk kez denenen geriye dönük anlatımla önümüzdeki 3 sezon Sultan Alparslan'ı izleyeceğiz. Sultan Alparslan rolüne ise Barış Arduç hayat verecek" ifadelerini kullanmıştı.