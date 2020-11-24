Uyanış Büyük Selçuklu'da dikkat çeken detay! Damga vurdu

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun milyonlarca hayranı var. TRT1’de yayınlanmakta olan dizinin oyuncu kadrosu, hikayesi ve görselliği çok başarılı… Dizi için tüm detaylar düşünülmüş. Büyük Selçuklu Devleti’nin hikayesinin anlatıldığı yapım, aldığı reytinglerle de başarısını kanıtlıyor.

Şimdiye kadar 9 bölümü yayınlanan dizide ilk dikkat çeken detay, Ekin Koç’un damgasını vurması. Ahmet Sencer karakterinde yiğitliği, gözü karalığı ve aklı ile yükselen bir sultan adayı… Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde çok iddialı isimler var. Buğra Gülsoy, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun gibi… Ancak tüm oyuncular içinde izleyiciyi en çok kendine çeken Ekin Koç oldu…

Ahmet Sencer karakteri için farklı bir imaja bürünen oyuncu, dizinin sürükleyici ismi konumuna geldi. Sosyal medyada da Ekin Koç üzerinden binlerce mesaj paylaşılıyor. Sanki, TRT1 bu diziye Ekin Koç’u parlatmak için yapmış gibi bir hava bile var… Elbette ki öyle değil, ama diziyi izleyen herkesin aklında kalan ve gönlüne da yazdığı karakter Ahmet Sencer…

Ekin Koç da başarılı performansı ile göz dolduruyor, yıldızını parlatıyor… Dizideki her sahnesi büyük ilgi gören Ahmet Sencer’in 10. bölümde Sultan Melikşah’ı yanına bir gidişi var ki, yiğitlik ve kararlılık akıyor…

İşte bu görsel zenginlik ile Ekin Koç’un rolüne kendini adaması da izleyicileri mutlu ediyor. Yeni bölümde, Ahmet Sencer, kutsal emanetleri getiriyor.